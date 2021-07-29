«Сочи» играл с азербайджанским клубом «Кешля» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Игра завершилась победой российского клуба со счетом 4:2. В первом матче сочинцы победили со счетом 3:0.

В составе российского клуба отличились — Марко Дуганджич (дважды), Никита Бурмистров и Данила Прохин.

«Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с победителем пары «Партизан» (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия).

Напомним, что клуб впервые в своей истории выступает в еврокубках. А Лига конференций проводится только начиная с этого сезона.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд.

Ответный матч

«Кешля» (Азербайджан) — «Сочи» (Россия) — 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 — Дуганджич – 22, 1:1 — Сантос – 35, 1:2 — Бурмистров – 38, 2:2 — Гаджиев – 52, 2:3 — Прохин – 70, 2:4 Дуганджич – 82.

Ранее сообщалось, что Кокорина предложили российским и турецким клубам.