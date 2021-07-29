Кокорина предложили российским и турецким клубам

Форвард Александр Кокорин может покинуть итальянскую «Фиорентину» в летнее трансферное окно, информирует Calciomercato.

«Фиорентина» не рассчитывает на 30-летнего игрока, за трансфер которого полгода назад «фиалки» заплатили «Спартаку» €4,5 млн. Отмечается, что клуб из Флоренции уже предложил услуги нападающего клубам из Турции и России.

Российский футболист перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Новый сезон итальянской Серии А стартует 21 августа. В первом туре «Фиорентина» на выезде встретится с «Ромой». Матч пройдет 22 августа.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее итальянский журналист Андреа Джаннатазио рассказал об отношениях нового главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно и российского форварда команды Александра Кокорина.