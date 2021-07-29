Олимпийская чемпионка о проблемах американки Байлз: WADA должно убить себя об стену

Олимпийская чемпионка, известная спортивная журналистка Елена Вайцеховская раскритиковала WADA в отношении американской гимнастки Симоны Байлз.

«Мне никогда не нравилась Симона Байлз как гимнастка. Вообще не мой эталон гимнастического совершенства. Я никогда не была сторонницей политики терапевтических исключений (ТИ). Но сейчас думаю: разве нормально со стороны WADA не договориться с организаторами Игр о фармакологической теме? О том, чтобы спортсмены, имеющие эти самые долбанные ТИ, не оказывались в такой ситуации, как оказалась Байлз, потеряв возможность принимать препарат, к которому привыкла, без которого она — потенциальный клиент психушки? По-моему, WADA должно убить себя об стену…», — написала Вайцеховская в своем своем telegram-канале.

Четырехкратная олимпийская чемпионка, лидер женской сборной США по гимнастике Симона Байлз снялась с командных соревнований из-за психологических проблем.

«Излияние любви и поддержки, которые я получила, заставили меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика, в которые я никогда раньше не верила», — написала спортсменка в Twitter.

Ранее олимпийская чемпионка Мельникова призналась, что без американки Байлз борьба за золото в многоборье была интереснее.