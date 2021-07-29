Мельникова призналась, что без американки Байлз борьба за золото была интереснее

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала отсутствие в индивидуальном многоборье явной фаворитки соревнований Симоны Байлз из США.

«Без нее борьба за золото была интереснее — все девочки это прекрасно понимали. Конечно, так немного интереснее соревноваться, когда ты борешься за золотую награду, а не изначально настраиваешься на серебро и бронзу. Не знаю, как складывался бы финал с Симоной, но я свою бронзовую медаль считаю полноценной.

Причина снятия Байлз? Мне не очень понятна, потому что я не такая, как Симона: нет такой бешеной популярности. Представляю, какое давление вывалилось на нее… Даже написала ей слова поддержки», — приводит слова Мельниковой «Чемпионат».

Мельникова на четырех снарядах показала суммарный результат 57,199 балла. Другая россиянка Владислава Уразова, заработавшая 56,966 балла, заняла в многоборье четвертое место.

Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье. Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Хоркина расстроилась из-за того, что гимнастки не исполнили ее олимпийскую мечту.