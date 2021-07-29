Хоркина расстроена, что гимнастки не исполнили ее олимпийскую мечту

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала бронзовую медаль Ангелины Мельниковой в индивидуальном многоборье на Играх в Токио.

«Мы были так близки к моей второй мечте – выиграть абсолютное первенство! Но на самом деле, девчонки достойно прошли, умницы! Такое впечатление, наши ребята задают тон. Выиграли командой – и девочки победили в командном первенстве. Никитка Нагорный стал третьим – и наши девочки следом. В конце, конечно, немного не хватило. Во-первых, я от всей души поздравляю Уразову! Умница! Первая Олимпиада – и такой задел, такое заявление о себе. Ангелине Мельниковой опыт позволил достойно выступить – но, видите, не хватает сложности для того, чтобы быть уверенными и выигрывать абсолютное первенство. Ангелина молодец, я ее от души поздравляю. Но если бы концовка вольных была сложнее, она решила бы все вопросы в абсолютном первенстве. Я расстроена, что моя вторая мечта не сбылась, но от души поздравляю команду России с бронзовыми медалями. Достойно Уразова, как и Артур Далалоян, шла и поддерживала Ангелину, чтобы та принесла нашей сборной команде бронзовую медаль. Достойно, очень достойно!

Я всегда жду на Олимпийских играх «темную лошадку», и мы ее получили в лице бразильянки Ребеки Андраде. Мы давно за ней наблюдаем, она сильная и уверенная. Работали с ней и наши тренеры. Видна техника, акробатика, сложность – заметна рука русских тренеров. Вот мы и получаем себе таких соперников. Но, тем не менее, мы очень рады бронзовой награде. А моя еще одна мечта, видимо, осталась до следующей Олимпиады. Но мы очень счастливы, это прекрасный результат! Быть в первой строчке – это очень круто! И пусть все об этом знают и запомнят это, а мы будем работать за сложностью. Надо подтягивать слабые снаряды – как оказалось, они есть», — сказала Хоркина в интервью «Газете.Ru».

Мельникова на четырех снарядах показала суммарный результат 57,199 балла. Другая россиянка Владислава Уразова, заработавшая 56,966 балла, заняла в многоборье четвертое место.

Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье. Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.

Ранее сообщалось, что Гимнастка Мельникова выиграла бронзу в личном многоборье.