Журова надеется на индивидуальные награды в спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала бронзовую медаль Ангелины Мельниковой в индивидуальном многоборье на Играх в Токио.

«Конкуренция была очень высокая. Несомненно, старались, как могли. Потом, думаю, все очень эмоционально выложились в командных соревнованиях. Есть такой момент: на Олимпийских играх очень ценятся, в том числе и болельщиками, командные медали – они демонстрируют сплоченность. И, мне кажется, эмоционально очень выложились спортсмены. Нужна небольшая пауза, чтобы отдохнуть, и уже в отдельных видах завоевывать медали – золотые, я надеюсь. Видимо, чуть-чуть перегорели. После командных соревнований были потрясающие эмоции как у мальчиков, так и у девочек. Все плакали, переживали – наверное, это сыграло некую злую шутку. Потом было тяжело настроиться на еще одну золотую медаль.

Даже на этом этапе можно сказать, что Олимпиада для наших гимнастов успешная, они побили исторические рекорды. Давно у нас не было медалей в команде, и все их ждали. Это демонстрация развития гимнастики в стране, а в дальнейшем – привлечение внимания к этому прекрасному виду спорта среди детей. Это воодушевляет, поэтому было важно завоевать командные медали. Но я все-таки еще надеюсь на индивидуальные виды, так что давайте подождем. Надеюсь, ребята и девчонки переведут дыхание и пойдут выигрывать с новыми силами», — сказала Журова в интервью «Газете.Ru».

Мельникова на четырех снарядах показала суммарный результат 57,199 балла. Другая россиянка Владислава Уразова, заработавшая 56,966 балла, заняла в многоборье четвертое место.

Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье. Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина заявила, что программе Мельниковой не хватило сложности.