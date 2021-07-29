Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады

После победы наших рапиристок в командных соревнованиях по фехтованию, Россия поднялась в медальном зачете Олимпиады на четвертое место. Бронза Ангелины Мельниковой укрепила российскую команду на этом месте. В активе сборной России восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.
Япония возглавляет медальный зачет Олимпиады. В активе хозяев Игр 15 золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Вторую строчку занимает Китай с 14 золотыми, шестью серебряным и девятью бронзовыми наградами. Тройку замыкает США (13-14-10).
Сегодня также Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле, Климент Колесников стал третьим на 100 метрах вольным стилем, а дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу в категории до 100 кг.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее сообщалось, что Россия поднялась в медальном зачете Олимпиады в Токио.