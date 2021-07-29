Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады

После победы наших рапиристок в командных соревнованиях по фехтованию, Россия поднялась в медальном зачете Олимпиады на четвертое место. Бронза Ангелины Мельниковой укрепила российскую команду на этом месте. В активе сборной России восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.

Япония возглавляет медальный зачет Олимпиады. В активе хозяев Игр 15 золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Вторую строчку занимает Китай с 14 золотыми, шестью серебряным и девятью бронзовыми наградами. Тройку замыкает США (13-14-10).

Сегодня также Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле, Климент Колесников стал третьим на 100 метрах вольным стилем, а дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу в категории до 100 кг.

1 Китай 31 15 7 9 2 Япония 25 15 4 6 3 США 38 14 14 10 4 Россия 28 8 11 9 5 Австралия 20 8 2 10 6 Великобритания 18 5 7 6 7 Южная Корея 12 4 3 5 8 Франция 11 3 5 3 9 Германия 13 3 3 7 10 Италия 19 2 7 10

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась в медальном зачете Олимпиады в Токио.