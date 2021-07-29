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Олимпиада 2020

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады

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Reuters

После победы наших рапиристок в командных соревнованиях по фехтованию, Россия поднялась в медальном зачете Олимпиады на четвертое место. Бронза Ангелины Мельниковой укрепила российскую команду на этом месте. В активе сборной России восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.

Япония возглавляет медальный зачет Олимпиады. В активе хозяев Игр 15 золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Вторую строчку занимает Китай с 14 золотыми, шестью серебряным и девятью бронзовыми наградами. Тройку замыкает США (13-14-10).

Сегодня также Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле, Климент Колесников стал третьим на 100 метрах вольным стилем, а дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу в категории до 100 кг.

1
Китай
31
15
7
9
2
Япония
25
15
4
6
3
США
38
14
14
10
4
Россия
28
8
11
9
5
Австралия
20
8
2
10
6
Великобритания
18
5
7
6
7
Южная Корея
12
4
3
5
8
Франция
11
3
5
3
9
Германия
13
3
3
7
10
Италия
19
2
7
10

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась в медальном зачете Олимпиады в Токио.

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Олимпиада 2020
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