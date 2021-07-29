Гимнастка Мельникова выиграла бронзу в личном многоборье

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. На четырех снарядах Мельникова показала суммарный результат 57,199 балла.

Другая россиянка Владислава Уразова, заработавшая 56,966 балла, заняла в многоборье четвертое место.

Спортивная гимнастика. Женщины.

Индивидуальное многоборье

1. Ли – 57.433

2. Андраде – 57.298

3. Мельникова – 57.199

4. Уразова – 56.966

Напомним, женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.

В активе сборной России на Олимпиаде в Токио теперь восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что российские рапиристки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио.