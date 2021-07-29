Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио

Российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина в финале командного турнира Олимпийских игр — 2020 обыграли сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счетом 45:34. В матче за бронзу сборная Италии одолела американок со счетом 45:23.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее представительница Сан-Марино Алессандра Перилли в Токио завоевала бронзу в стендовой стрельбе в дисциплине «трап» (29 очков) и принесла своей стране первую олимпийскую медаль.