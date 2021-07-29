Глава украинского клуба объявил о снятии команды с чемпионата из-за судейского беспредела

Глава украинского клуба «Альянс» Сергей Демченко сообщил о снятии команды с чемпионата страны. По словам президента, он уже обсудил все с близкими.

Соответствующее заявление Демченко сделал после матча 1-го тура Первой лиги Украины с «Металлистом» из Харькова. Матч закончился победой харьковчан со счетом 2:0. «Альянс» доигрывал матч вдевятером после удаления двух игроков.

«Я встретился с отцом, главным тренером и директором команды. Все это обсудили и договорились снимать команду. Мы закрываем все проекты футбольные: районные, детские, областные. Я ухожу из федерации футбола Украины. У меня все копилось», — цитирует Демченко сайт телеканала «Футбол 1/2/3».

«Альянс» в минувшем сезоне 2020/21 закончил чемпионат на шестой строчке в таблице.

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