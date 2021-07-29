Чемпионка Игр-2020 лишь десять дней назад внезапно узнала, что поедет на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка из США Джеки Янг, завоевавшая золотые медали в финале турнира по баскетболу 3x3, лишь за десять дней до старта Олимпийских игр — 2020 узнала, что примет участие в соревнованиях.

Изначально, Янг не попала в состав американской сборной. Накануне Игр Кэти Лу Самуэльсон сдала положительный тест на COVID-19 и не смогла поехать в столицу Японии. В национальную команду в срочном порядке была вызвана Янг, которая в это время находилась в отпуске.

«Безумие думать об этом. Десять дней назад я была в отпуске. Моя жизнь так изменилась. Теперь я — олимпийский чемпион. Это безумие, как все складывается», — цитирует спортсменку USA Today.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио, потерпев поражение от американок в финале турнира (15:18).

В составе российской команды самым результативным игроком матча стала Анастасия Логунова, набравшая шесть очков.