Глава МОК и генсек FIBA спели для российских баскетболисток на Олимпиаде

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с помощью песни поздравили баскетболисток из России Евгению и Ольгу Фролкиных с днем рождения на финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 в Токио.

Бах и Загликис с VIP-трибуны спели Happy Birthday to You, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио, потерпев поражение от американок в финале турнира (15:18).

В составе российской команды самым результативным игроком матча стала Анастасия Логунова, набравшая шесть очков.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.