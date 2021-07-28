Российский вратарь Лунев пропустил три мяча в матче за «Байер»

Немецкий футбольный клуб «Байер» потерпел поражение от голландской «Утрехты» со счетом 1:5. Матч проходил в формате три тайма по 45 минут.

За Леверкузенский клуб отличился Митчел Баккер. В составе голландской команды забил Ремко Балк, а также дважды отличились Джирано Керк и Адриан Далмау.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев вышел на поле на 72 минуте, после чего пропустил три мяча, два из которых — с пенальти.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. 9 июля вратарь сборной России подписал с «фармацевтами» контракт до 2023 года.

На счету Лунева также семь матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.

Ранее леверкузенский «Байер» предложил долгосрочный контракт форварду петербургского «Зенита» Сердару Азмуну.