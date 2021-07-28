Расписание финалов Олимпиады в Токио на 29 июля

29 июля в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей в восьми видах спорта.
Олимпийские игры-2020 в Токио. 29 июля. Расписание финалов
Академическая гребля
Двойка, мужчины
3.18
Двойка, женщины
3.30
Российские участницы: Василиса Степанова – Елена Орябинская
Двойка парная, легкий вес, мужчины
3.50
Двойка парная, легкий вес, женщины
4.10
Плавание
800 м, вольный стиль, мужчины
4.30
200 м, брасс, мужчины
4.44
Российский участник: Антон Чупков
200 м, баттерфляй, женщины
5.28
Российская участница: Светлана Чимрова
100 м, вольный стиль, мужчины
5.37
Российский участник: Климент Колесников
4x200 м, вольный стиль, женщины
6.31
Сборная России выступит в заплыве
Стендовая стрельба
Трап, женщины
8.30
Российские участницы: Екатерина Субботина, Дарья Семьянова
Трап, мужчины
9.30
Российский участник: Алексей Алипов
Гребной слалом
Каноэ, женщины
9.55
Российская участница: Алсу Миназова
Дзюдо
До 78 кг, женщины
11.00
Российская участница: Александра Бабинцева
До 100 кг, мужчины
11.00
Российский участник: Нияз Ильясов
Фехтование
Командные соревнования, рапира, женщины
12.30
Сборная России выступит в четвертьфинале
Спортивная гимнастика
Многоборье, женщины
13.50
Российские участницы: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова
Настольный теннис
Женщины
14.00 – матч за бронзу, 15.00 – финал
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о баскетболе 3x3, который стал новым олимпийским видом спорта в Токио.