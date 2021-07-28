Женская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебро Олимпиады в Токио

Женская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио, потерпев поражение от американок в финале турнира (15:18). В составе российской команды самым результативным игроком матча стала Анастасия Логунова, набравшая шесть очков.

Сборная Китая в матче за третье место переиграла Францию со счетом 16:14 и завоевала бронзовые медали.

Баскетбол 3x3 в 2021 году дебютировал на Олимпийских играх.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийский турнир по баскетболу 3x3

Токио, Япония. Женщины. Финал

США – Россия – 18:15

США: Долсон (7), Плам (5), Грэй (4), Янг (2).

Россия: Логунова (6), Козик (4), Евгения Фролкина (4), Ольга Фролкина (1).

Ранее российский гимнаст Никита Нагорный взял бронзовую медаль в личном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.