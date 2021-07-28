Вторая российская пара вышла в 1/4 финала олимпийского турнира в теннисном миксте

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в миксте.

Во встрече первого раунда россияне одержали победу над представителями Хорватии Дарьей Юрак и Иваном Додигом со счетом 5:7, 6:4, 11:9. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

В четвертьфинале Павлюченкова и Рублев сыграют с победителями встречи Ярослава Шведова/Андрей Голубев (Казахстан) — Эна Сибахара/Бен Маклахлан (Япония).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев успешно стартовали на олимпийском турнира в миксте. Во встрече первого круга они одержали победу над представителями Франции Кристину Младенович и Николя Маю со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.