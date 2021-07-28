Сборная Белоруссии может сыграть отборочный матч к ЧМ-2022 в Казани

Сборная Беларуси может провести отборочной матч чемпионату мира — 2022 в России, сообщает ТАСС.

Встреча, скорее всего, пройдет в Казани на стадионе «Центральный». Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал такой вариант развития событий.

«Мы говорили о том, что Центральный стадион готов и полностью сертифицирован. На «Ак Барс Арене» играет «Рубин», в октябре там сыграет сборная России.

Если Белоруссию устраивает стадион, мы всегда готовы их принять. Мы гостеприимны к нашим белорусским коллегам», – сказал Леонов.

Ближайшими противниками Белоруссии станут сборные Уэльса (5 сентября), Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября). Места проведения этих встреч пока не определены.

Напомним, страны Евросоюза ограничили авиасообщение с Белоруссией в мае 2021 года после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением, что не допустит проведения матчей в Белоруссии, если туда нет прямого (хотя бы чартерного) рейса из страны, с которой сыграют белорусы.

Ранее сообщалось, что российская сторона передала бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Кудина Белоруссии, где против него возбуждено уголовное дело.