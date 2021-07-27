Софья Великая из-за допинг-теста не спала почти сутки в день финала

Физиотерапевт российской команды по фехтованию Александр Буров заявил, что серебряный призер Олимпийских игр — 2020 в Токио Софья Великая не спала почти сутки в день финала личного первенства из-за затянувшегося процесса допинг-контроля.

«Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы. Это неудивительно, она практически не ела, плюс такие серьезные физические нагрузки — все с потом выходит, а увеличить плотность за счет бананов и яблок за такой короткий срок практически невозможно.

В итоге второй тест также допинг-офицерам не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи», — цитирует Бурова РИА «Новости».

Физиотерапевт отметил, что спортсменка добралась в олимпийскую деревню к трем ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась.

В финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах Великая проиграла соотечественнице Софии Поздняковой со счетом 11:15. Для спортсменки это третье серебро Игр в личных соревнованиях. Также она завоевала золото Рио-2016 в командном турнире.

Ранее Великая высказалась о поражении в финале Олимпиады.