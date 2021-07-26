«Зенит» покидает один из лидеров команды

Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси покидает клуб. Игрок реализовал право на выкуп собственного контракта.

«Себа, мы благодарим тебя за огромный вклад в наши общие победы и желаем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за все», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter.

Южноамериканец перешел в «Зенит» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма трансфера составила €15 млн.

В составе клуба с берегов Невы Дриусси провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. С «Зенитом» южноамериканец стал трехкратным чемпионом России, дважды становился обладателем национального Суперкубка, а также выигрывал Кубок России.

Также Дриусси провел восемь матчей за сборную Аргентины до 20 лет.

Ранее фанаты петербургского «Зенита» скандировали издевательскую кричалку в адрес форварда клуба Артема Дзюбы.

Во втором тайме поединка против «Химок» сине-бело-голубые получили право на пенальти. 11-метровый реализовал Александр Сутормин. Поклонники петербургского клуба отметили забитый мяч скандированием «Слава богу, бил не Дзюба».