news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Четверо дошкольников устроили подкоп, чтобы сбежать из детсада 19:31
Хоркина заявила, что «умрет от счастья» в случае победы наших гимнасток... 19:31
Цепкало упрекнул Запад в недостаточном финансировании белорусской оппозиции 19:27
Институт им. Пушкина закроет двери для непривитых студентов 19:21
СМИ сообщают о тяжелом состоянии первого президента Украины Кравчука 19:15
Хоркина о комбинезонах немецких гимнасток: пусть делают, что хотят, мы смотрим... 19:06
ЕС работает с Россией над взаимным признанием сертификатов о вакцинации от... 19:05
«Зенит» покидает один из лидеров команды 19:03
Нелегальные мигранты устроили беспорядки в Литве 19:03
Экс-кандидат в президенты Белоруссии предсказал радикализацию протеста 18:53
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Результаты соревнований Олимпиады — 2020 26 июля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На Олимпиаде в Токио завершился очередной соревновательный день.

Российские спортсмены выиграли золото в командном многоборье в мужской спортивной гимнастике (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин). Саблистка София Позднякова была лучшей в соревновании саблисток, а Максим Храмцов стал лучшим в тхэквондо в категории до 80 кг.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 26 июля 2021 года

Триатлон. Мужчины
1. Кристиан Блумменфель (Норвегия) — 1:45.04.
2. Алекс Йи (Великобритания) — 1:45.15.
3. Хейден Уайлд (Новая Зеландия) — 1:45.24.

Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй
1. Маргарет Макнил (Канада) — 55,59.
2. Юйфэй Чжан (Китай) — 55,64.
3. Эмма Маккеон (Австралия) — 55,72.

Скейтбординг. Женщины. Улица
1. Момидзи Нисия (Япония) — 15,26.
2. Раисса Леал (Бразилия) — 14,64.
3. Фуна Накаяма (Япония) — 14,49.

Плавание. Мужчины. 100 м брасс
1. Адам Пити (Великобритания) — 57,37.
2. Арно Камминга (Нидерланды) — 58,00.
3. Николо Мартиненги (Италия) — 58,33.

Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль
1. Ариарне Титмус (Австралия) — 3.56,69.
2. Кэти Ледеки (США) — 3.57,36.
3. Бинцзе Ли (Китай) — 4.01,08.

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
1. США — 3.08,97.
2. Италия — 3.10,11
3. Австралия — 3.10,22.

Стрельба. Женщины. Скит
1. Эмбер Инглиш (США) — 56.
2. Диана Бакози (Италия) — 55.
3. Вэй Мэн (Китай) — 45.

Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство
1. Южная Корея.
2. Китайский Тайбэй.
3. Япония.

Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри
1. Томас Пидкок (Великобритания) — 1:25.14.
2. Матиас Флукигер (Швейцария) — 1:25.34.
3. Давид Валеро Серрано (Испания) — 1:25.48.

Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м
1. Томас Дейли / Мэтью Ли (Великобритания) — 471,81.
2. Юань Цао / Айсэнь Чэнь (Китай) — 470,58.
3. Александр Бондарь / Виктор Минибаев (Россия) — 439,92.

Стрельба. Мужчины. Скит
1. Винсент Хенкок (США) — 59 (олимпийский рекорд).
2. Йеспер Хансен (Дания) — 55.
3. Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт) — 46.

Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка
1. Беньямин Савсек (Словения) — 98,25.
2. Лукас Рохан (Чехия) — 101,96.
3. Сидерис Тасиадис (Германия) — 103,70.

Дзюдо. Женщины. До 57 кг
1. Нора Гякова (Косово).
2. Сара Сисик (Франция).
3. Цукаса Ёсида (Япония) и Джессика Климкейт (Канада).

Дзюдо. Мужчины. До 73 кг
1. Сохеи Оно (Япония).
2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия).
3. Ан Чан Грим (Южная Корея) и Цогтбатар Ценд-Очир (Монголия).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье
1. Россия — 262,500.
2. Япония — 262,397.
3. Китай — 261,894.

Тяжелая атлетика. Женщины. До 55 кг
1. Хидилин Диас (Филиппины) — 224 кг (97 + 127, олимпийский рекорд)
2. Ляо Цююнь (Китай) — 223 (97 + 126).
3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) — 213 (90 + 123).

Настольный теннис. Микст
1. Япония.
2. Китай.
3. Китайский Тайбэй.

Фехтование. Женщины. Сабля
1. София Позднякова (Россия).
2. Софья Великая (Россия).
3. Манон Брюне (Франция).

Фехтование. Мужчины. Рапира
1. Ка Лун Чон (Гонконг).
2. Даниэле Гароццо (Италия).
3. Александр Чупенич (Чехия).

Тхэквондо. Женщины. До 67 кг
1. Матея Йелич (Хорватия).
2. Лорен Уильямс (Великобритания).
3. Рут Гбагби (Кот-д'Ивуар) и Хедайя Малак (Египет).

Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг
1. Максим Храмцов (Россия).
2. Салех Эль-Шарабати (Иордания).
3. Тони Канаэт (Хорватия) и Сейф Эйсса (Египет).

Ранее сообщалось о том, что олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов выступал на Играх со сломанной рукой.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
ГИБДД собрала первый урожай скрытой слежки
Скрытые патрули ДПС оштрафовали в Москве 1,7 тыс. водителей
Триумф династии Поздняковых, трагедия Великой: две россиянки бились за золото
София Позднякова обыграла в финале Олимпиады Софью Великую
«Несправедливо и неправильно». МВД предложило изымать загранпаспорта у должников
В Госдуме раскритиковали законопроект об изъятии загранпаспортов из-за долгов
Менеджер МакSим опровергла полный вывод певицы из медикаментозного сна
Роскомнадзор заблокировал связанные с ФБК сайты
В Египте рассказали, когда ждут российских ревизоров
Четверо дошкольников устроили подкоп, чтобы сбежать из детсада
Новости и материалы
Хоркина заявила, что «умрет от счастья» в случае победы наших гимнасток в многоборье
Цепкало упрекнул Запад в недостаточном финансировании белорусской оппозиции
Институт им. Пушкина закроет двери для непривитых студентов
СМИ сообщают о тяжелом состоянии первого президента Украины Кравчука
Хоркина о комбинезонах немецких гимнасток: пусть делают, что хотят, мы смотрим на другое
ЕС работает с Россией над взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID-19
«Зенит» покидает один из лидеров команды
Нелегальные мигранты устроили беспорядки в Литве
Экс-кандидат в президенты Белоруссии предсказал радикализацию протеста
Мужчина, который сжег жену, получил год ограничения свободы
Минздрав одобрил исследования вакцины Biocad в России
Цепкало обвинил Россию в предательстве из-за выдачи белорусского спортсмена
Осужденный за двойное убийство расправился с заключенным и закопал тело в свинарнике
Спортсменку из Украины отстранили от Олимпиады из-за подозрений в допинге
Россиянка потеряла ребенка после того, как ее сутки избивал муж
В Пентагоне назвали причину необходимости США превзойти Китай
В Петербурге попытались выгнать с площадки особенных детей
Немецкий гимнаст назвал безумием победу Далалояна в командных соревнованиях
Все новости
«Россия никогда себя так не вела»: Цепкало рассказал о результатах протестов в Белоруссии
Валерий Цепкало — о жизни за границей, сотрудничестве с Западом и Россией и будущем белорусской политики
«Все в угоду телеканалам из США»: Ефимова обрушилась с критикой на организаторов Игр
Российская пловчиха назвала Олимпиаду в Токио «нечестной»
«Люди были культурные»: в Петербурге убили семью контр-адмирала
СК возбудил уголовное дело об убийстве семьи отставного контр-адмирала Лобанова
Бенефис Юры Борисова: кто представит Россию на Венецианском кинофестивале
Все о российских фильмах, которые попали в программу Венецианского кинофестиваля в 2021 году
Сажа, яды, вода: как космические туристы ударят по атмосфере
Ученые опасаются, что космический туризм ускорит глобальное потепление
Кроссворды и витамины: как восстановить интеллект после COVID-19
Нейробиолог посоветовала переболевшим COVID-19 изучать иностранные языки
Не в лучшей форме: за что критикуют одежду олимпийцев
Расизм, сексизм и нарушение прав человека: что не так с формой олимпийцев в Токио
«Народ ликовал! Салюты, гудки, песни»: как Тунис встретил отставку парламента
Президент Туниса отправил премьера в отставку
Россияне «подсели» на соцсеть с геолокацией. Чем она опасна?
Соцсеть Zenly вошла в тройку самых скачиваемых приложений в России
КАД-2: дорожники возьмут Санкт-Петербург в большое кольцо
Путин предложил построить дальний обход Санкт-Петербурга
Новые правила игры: Huawei представляет игровой монитор MateView GT
В августе в России появятся новые мониторы Huawei MateView и MateView GT
И лужа мала, и маршируют плохо: что не так с главным парадом ВМФ
Эксперт назвал недостатки военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях