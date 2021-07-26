Тихонов о победе Поздняковой на Играх: в России сегодня не так много радостей

Прославленный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов порадовался золотой медали россиянки Софии Поздняковой в соревнованиях по фехтованию на сабле на Олимпиаде в Токио. Ветеран признался, что был в восторге от российского финала.

«Я стараюсь смотреть Олимпиаду — все, что успеваю, даже вчера проснулся в 5 утра. Болею, переживаю, радуюсь — а в России сегодня не так много радостей. Но Олимпиада радует. И я поддерживаю японцев, что они все-таки сделали Олимпиаду и проводят ее. Молодцы!

Мои самые восторженные эмоции от победы Поздняковой. Тем более, финал — российский! От имени нашего поколения победителей поздравляю. Это здорово, когда нас радуют», — сказал Тихонов «Газете.Ru».

В финале Позднякова встретилась со знаменосцем сборной России в Токио, опытной Софьей Великой. Победу со счетом 15:11 одержала Позднякова, завоевав свою первую олимпийскую награду. Для Великой эта медаль Игр стала уже четвертой, при этом она ни разу не выигрывала золото в личном первенстве, трижды став серебряным призером. Вместе с тем, в ее копилке есть золотая медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.