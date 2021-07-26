Губерниев заявил, что российские пловцы «вдрызг» проиграли кролевую эстафету

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских пловцов в эстафете 4х100 м вольным стилем на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 м! Неужели наши тренеры мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх…» — написал Губерниев в Telegram.

Команда, в составе которой выступили Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников, стала седьмой с результатом 3 минуты 12,20 секунды.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что золото завоевали американские пловцы (3:08,97).