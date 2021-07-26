Россияне заняли седьмое место в эстафете 4х100 м вольным стилем на Олимпиаде

Российские пловцы остались без медалей в финале эстафеты 4х100 м вольным стилем на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Команда, в составе которой выступили Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников, стала седьмой с результатом 3 минуты 12,20 секунды.

Золото завоевали американские пловцы (3:08,97). Второе место заняли итальянцы (3:10.11). Третьими финишировали австралийцы (3:10.22).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла одну позицию в медальном зачете Олимпиады.

Олимпиада-2020. Плавание

Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал

1. США — 3:08,97;

2. Италия — +1,14;

3. Австралия — +1,85...

7. Россия — +3,23.