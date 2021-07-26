Завоевавшему золото Игр триатлонисту стало плохо после финиша

Норвежскому триатлонисту Кристиану Блумменфелю, который завоевал золото в триатлоне на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, стало плохо после финиша.

Спортсмен после победы рухнул на землю, а затем его стошнило. Медики и волонтеры взяли его под руки и довели норвежца до кресла в тень.

Блумменфел прошел дистанцию за 1 час 45 минут и 4 секунды. Вторым стал британец Алекс Йи (1:45.15). Третьим финишировал представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (1:45.24).

Российские триатлонисты Дмитрий (1:48.46) и Игорь Полянский (1:52.07) заняли 32-е и 43-е место соответственно.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российская лучница потеряла сознание во время соревнований на ОИ-2020.