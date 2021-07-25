Комментатор: тренером сборной должны были назначить Кунца, но что-то сорвалось

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал о ситуации с назначением главного тренера сборной России, которым, как утверждают его источники, должен был стать немецкий специалист Штефан Кунц.

«Этой информации никто не знал, потому что в среду-четверг должен был быть назначен Штефан Кунц, тренер молодежной сборной Германии. И, видимо, что-то там сорвалось, не получилось, и в пятницу срочно... Я знаю, из своих источников. Они заслуживают доверия. А в пятницу, когда уже была понятна ситуация, что с Кунцем не договорились, нужно было срочно искать тренера. И Нобель Арустамян, который находился в Ростове, сказал, что где-то в 6 часов вечера, за два часа до игры, пошли эти разговоры», – сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее экс-наставник петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат рассказал, что не против стать координатором национальной команды.