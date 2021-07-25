Рапиристка Коробейникова выиграла бронзу Токио-2020

Российская рапиристка Лариса Коробейникова заняла третье место на олимпийском турнире по фехтованию.

В поединке за бронзовую награду она с минимальным счетом 15:14 одолела итальянку Аличе Вольпи.



В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио.