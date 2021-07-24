Кафельников не верит в победу «Спартака» в РПЛ

Экс-теннисист Евгений Кафельников оценил матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и казанским «Рубином».

Напомним, красно-белые уступили со счетом 0:1.

«Если кто-то сомневается, что «Зенит» станет чемпионом, то я не сомневаюсь нисколько. Даже перед началом первого тура я не сомневаюсь, что «Зенит» будет чемпионом. Поэтому то, что «Спартак» сегодня потерял очки, не страшно. Самоотдачей игроков я доволен, поэтому гневить за результат сегодня не буду. Я от сегодняшней игры получил огромное удовольствие», — передает слова Кафельникова Sport24.

Единственный мяч забил Илья Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

В следующем туре подопечные Руя Витории встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 1-й тур

«Рубин» — «Спартак» — 1:0

Гол: 1:0 — Самошников, 49.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на поражение красно-белых от казанского «Рубина».