Российские волейболисты уверенно обыграли аргентинцев на Олимпиаде-2020

Мужская сборной России по волейболу победила в первой встрече группового этапа на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Россияне, выступающие в группе B, обыграли аргентинцев со счетом 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).

Самым результативным в составе победителей стал Максим Михайлов, заработавший 17 очков. 16 очков набрал Дмитрий Волков, у Егора Клюки 12 результативных действий.

Соперниками россиян во 2-м туре станут волейболисты из США. Матч пройдет 26-го июля.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Иран сместил Россию на третье место в медальном зачете Олимпиады.