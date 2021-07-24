«Рома» хочет подписать узбекского форварда за 15 млн евро

Итальянская «Рома» заинтересована в приобретении узбекского нападающего Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает Il Tempo. По информации источника, за форварда готовы заплатить 15 миллионов евро. Игроком заинтересован лично генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту.

«Рома» рассматривает вариант с включением в сделку Педро, на которого главный тренер Жозе Моуринью не рассчитывает. Сделка может быть оформлена в виде аренды с обязательным правом выкупа.

Как утверждает источник, Шомуродов без раздумий согласится на переход, как только итальянский клуб сделает ему предложение.

В сезоне итальянской Серии А 2020/21 в составе «Дженоа» Шомуродов сыграл 31 матч, сумев отличиться восемь раз, и отдать одну голевую передачу.

Эльдор также выступал в Российской премьер-лиге за «Ростов».

Ранее стало известно, что иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун интересен двум европейским клубам.