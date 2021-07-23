Журналист Бодров о молодом Дзюбе: был неуклюжим, разбил персональный приз и рыдал

Журналист Андрей Бодров, много лет писавший о московском «Спартаке», рассказал, каким помнит бывшего нападающего столичной команды Артема Дзюбу.

«Веселым, задорным школьником. Хорошо учился. В школе его очень любили за позитив. Этому была посвящена первая заметка о Дзюбе — писал я. Артем наутро эсэмэску прислал: спасибо, скуплю весь тираж газеты.

Его часто признавали лучшим по своему возрасту, на всех международных турнирах брал первое бомбардирское место — и однажды разбил персональный приз. Неуклюжим был, вот и разбил. Рыдал потом», — приводит слова журналиста Sport24.

Дзюба — выпускник академии «Спартака». В 2005 году он перешел во взрослую команду и числился там до 2015-го. С тех пор футболист защищает цвета петербургского «Зенита». В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России.

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