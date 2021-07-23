На Играх-2020 организатор использовал слово «Россия», несмотря на запрет

По ходу соревнований по академической гребле на Олимпийских играх — 2020 в Токио координатор несколько раз использовала слово «Россия», вопреки запретам, информирует «Матч ТВ».

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Координатор использовала слово «Россия» для указания верного направления гребцам Илье Кондратьеву и Андрею Потапкину, которые после финиша плыли не в ту сторону. При этом журналистам, которые использовали слово «Россия» на пресс-конференции WADA, запрещали это делать, указывая на то, что такой команды на соревнованиях нет.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему Владимир Путин не посетит церемонию открытия летних Олимпийских игры — 2020 в Токио.