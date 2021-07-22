Салихова заступилась за сотрудницу «Спартака», уволившуюся после 11 лет работы в клубе

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поддержала сотрудницу красно-белых Ксению Богданову, уволившуюся после 11 лет работы в столичном клубе.

«На таких сотрудниках держался офис и коммерческие доходы клуба. Оборот продаж лож в материальном эквиваленте покрывал всю билетную программу. Благодаря сотрудницам вип-отдела существенно можно было повышать цены на ложи, не затрагивая чувствительный сегмент — рядовых болельщиков.

Теперь «Спартак» — это Мележиков, Фетисов и Попов, при этом у клуба до сих пор нет ни спортивной, ни общебизнесовой стратегии. Их мотивы мне понятны, но я их не разделяла», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Супруга президента красно-белых также обратилась к Богдановой: «Все знают, как ты любила свою работу. За 11 лет ни один даже самый трэшевый руководитель не трогал отдел продаж. Но «вампиры» решили выделиться в столетие. Я тебя хорошо понимаю, почему ты не выдержала. Я такая же».

Сама бывшая сотрудница в Instagram рассказала о результатах своей работы в столичном клубе.

«Мы всегда выполняли план продаж: и в год чемпионства «Спартака», и в годы, когда команда неудачно заканчивала сезон, вследствие чего от нас уходило по 15 арендаторов.

В пандемийный год тяжело было всем. Мы лишились 17 арендаторов, дополнительных мероприятий на стадионе не было совсем (я говорю о концертах и еврокубках). Но мы выполнили план продаж дополнительных мероприятий в 127 миллионов рублей (помимо плана по абонементам). Вы спросите как? Ведь мероприятий не было. Я отвечу: благодаря терпению клиентов. Все мы ждали, что мероприятия разрешат проводить, верили в это вместе. И клиенты выкупали ложи просто в ожидании решения Роспотребнадзора о проведении концертов.

Весь пандемийный год мы слышали от руководства, что нас ждут премии, потому что мы были единственными, кто выполнил план продаж в такие сложные времена. В итоге всем в клубе заплатили 13 оклад, а не премии. Причиной тому пандемия. Ок, мы приняли это решение как факт. Кстати, наши с Аленой оклады выложили в сеть не так давно (один известный тг-канал)», — сказала девушка.

Ранее Ксения Богданова уволилась из «Спартака» и обвинила клуб в неадекватности.