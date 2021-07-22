Россия передала Белоруссии бойца ММА вопреки решению ЕСПЧ

Российская сторона передала бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Кудина Белоруссии, где против него возбуждено уголовное дело. 21 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил России экстрадировать Кудина из-за того, что в Белоруссии он может подвергнуться пыткам и преследованию.

«Решение Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Кудина вступило в силу. Верховный суд РФ признал его законным и обоснованным. К настоящему времени спортсмен передан российской стороной и доставлен в Республику», — приводит слова официального представителя генпрокуратуры Белоруссии Дмитрия Брылева РИА «Новости».

В августе 2020 года Кудин был задержан во время протестов в Белоруссии. Его обвиняют по статье 363 белорусского УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». В ноябре он не явился на заседание суда по своему делу.

По словам Брылева, генпрокуратура России удовлетворила просьбу генпрокуратуры Белоруссии о выдаче Кудина для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органа внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что для задержания кикбоксера Алексея Кудина в Москву выехали белорусские силовики.