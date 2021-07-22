Глава оргкомитета Игр-2020 отказалась уходить в отставку из-за скандалов

Глава организационного комитета Олимпийских игр — 2020 в Токио Сэйко Хасимото заявила, что не намерена покидать свой пост на фоне скандалов.

«Я не знала о всех этих случаях. Я должна пройти до конца этот путь и выполнить свои обязанности», — цитирует Хасимото РИА «Новости».

Функционер также заявила, что соревнования увенчаются успехом, несмотря на все возникшие проблемы.

«Поверьте, вы запомните эту Олимпиаду турниром, организаторам которого удалось преодолеть все препятствия на своем пути», — отметила Хасимото.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что бывший глава оргкомитета Ёсиро Мори покинул свой пост из-за сексистской шутки. За несколько дней до церемонии открытия команду покинул композитор Кэйго Оямада из-за скандала, связанного с издевательствами над одноклассниками в детстве. Позднее режиссера церемонии открытия Кентаро Кобаяси отстранили от работы после шутки про Холокост.