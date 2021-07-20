Глава WADA рассказал о работе над восстановлением РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что организация продолжает совместную работу с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) над его восстановлением.

«Вы знаете, что есть условия его восстановления по решению CAS. В настоящий момент мы работаем совместно с РУСАДА над выполнением этих условий», — заявил Банька во время выступления на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

Функционер отметил, что WADA также работает с МОК, чтобы подозреваемые в употреблении допинга спортсмены не принимали участие в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что WADA блокировало участие российских спортсменов в Олимпиаде из базы московской лаборатории.