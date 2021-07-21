Полузащитник ЦСКА может перейти в «Монако» за €30 млн

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может перейти в «Монако», сообщают иностранные СМИ.

По их версии, «Монако» сделал армейцам предложение в размере €30 млн плюс бонусы. Игрока хочет видеть в своей команде главный тренер команды Нико Ковач.

Ранее главным претендентом на подписание Влашича считался «Милан». Если российский клуб впервые за 20 лет остался без еврокубков, то итальянский, наоборот, прервал долгую череду неудач и пробился в групповой этап Лиги чемпионов, где сыграет впервые с сезона-2013/14.«Россонери» рассматривали хорвата в качестве замены турку Хакану Чалханоглу, перешедшему в «Интер».

Никола Влашич перешел в армейский клуб в 2018 году из английского «Эвертона» на правах аренды. В 2019-м ЦСКА выкупил хорвата за 15,7 млн евро.

В сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний футболист забил 11 мячей и отдал пять ассистов в 26 матчах за ЦСКА, а красно-синие заняли шестое место, набрав 50 очков.

За три сезона, проведенных в футболке московской команды, Влашич забил 33 гола и отдал 19 голевых передач во всех турнирах.

За главную и молодежную сборные Хорватии Никола провел 42 матча, в которых отметился 13 мячами и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Влашич близок к переходу в «Милан».