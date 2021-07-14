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Спорт

ЦСКА может расстаться с самым дорогим игроком

Полузащитник ЦСКА Влашич близок к переходу в «Милан»

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@niksivlasic_ /Instagram
Неудачи ЦСКА в последнем сезоне могут склонить одного из лидеров команды хорватского полузащитника Николу Влашича к переезду в более сильный и конкурентный чемпионат. Как пишут СМИ, игрока готов подписать «Милан».

После крайне тяжелого сезона-2020/21, по результатам которого ЦСКА впервые за время президентства Евгения Гинера не попал в еврокубки, и без того циркулировавшие слухи о скором уходе одного из ведущих игроков команды Николы Влашича только усилились.

В июньском интервью «Спорт-Экспрессу» генеральный директор красно-синих Роман Бабаев говорил, что руководство клуба готово рассмотреть вопрос продажи 23-летнего хорвата в летнее трансферное окно.

«Влашич — один из лидеров ЦСКА и всего российского чемпионата нескольких последних лет. Мы его очень высоко ценим.

Но если футболист захочет продолжить карьеру в другом клубе, а ЦСКА получит за него достойную компенсацию, мы готовы вести переговоры.

Надо смотреть, что будут думать тренер и сам игрок по этому поводу», — заявил топ-менеджер.

Главным претендентом на подписание Влашича в последние дни стал «Милан». Команда Стефано Пиоли выглядит антиподом ЦСКА — если российский клуб впервые за 20 остался без еврокубков, то итальянский, наоборот, прервал долгую череду неудач и пробился в групповой этап Лиги чемпионов, где сыграет впервые с сезона-2013/14.

«Россонери» рассматривают хорвата в качестве замены турку Хакану Чалханоглу, перешедшему в «Интер». По ходу нескольких прошедших дней источники сообщали разную информацию касательно деталей потенциального переезда Влашича в Серию А.

Так, журналист Марко Рамиккья написал в Twitter, что хорват дал свое согласие и уже готовится к полноценному трансферу в «Милан».

«Матч ТВ» объявил, что итальянцы хотят взять 23-летнего хавбека в аренду за €5 млн. Издание Eurostavka утверждает, что потенциальная сумма трансфера оценивается в €29 млн.

Портал Calciostyle.it заявил, что опция выкупа будет активирована при выходе «Милана» в Лигу чемпионов на будущий год.

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы Влашича, в беседе с РИА «Новости» отказался комментировать слухи о его клиенте.

В социальных сетях болельщики «армейцев» задаются вопросом о местонахождении Влашича. Хорват получил дополнительные дни отдыха из-за участия в матчах чемпионата Европы — 2020 и должен был прибыть в расположение клуба 13 июля, однако на официальных ресурсах красно-синих свежих фотографий 23-летнего хавбека вчера так и не появилось.

Сам игрок подписался в Instagram на официальный аккаунт «Милана» и выложил фотографию в деловом костюме, добавив к ней эмодзи с машущей рукой.

Поклонники ЦСКА высказали предположение, что таким образом Влашич намекнул на скорый переход в стан «россонери».

А некоторые из них уже придумали, как хорват будет взаимодействовать с главной звездой миланского клуба Златаном Ибрагимовичем.

В интервью «Матч ТВ» бывший футболист столичных «армейцев» Александр Гришин заявил, что Влашич имеет полное право попросить руководство клуба об уходе.

«Он хочет уйти из ЦСКА — это его право, хотя у него есть контрактные обязательства. Если клуб захочет его оставить, то шансов уйти у него не будет.

Я думаю, что переход состоится, а на каких условиях, уже будет решать ЦСКА, потому что именно он является правообладателем условного трансфера Влашича.

На его позиции может выступать Кучаев. За последние полгода, пока Влашич играл, его мог бы заменить любой футболист, находящийся в данный момент в ЦСКА», — заявил Гришин.

Ночью ситуация с возможным трансфером хорвата кардинально изменилась. Инсайдер Руди Галлетти в своем Twitter сообщил, что переговоры о переходе Влашича в «Милан» зашли в тупик.

По его информации, руководство красно-синих настаивает на том, чтобы итальянский клуб выплатил за 23-летнего полузащитника €30 млн, в то время как «россонери» в настоящий момент не готовы отдавать столь значимую сумму за игрока.

До старта нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) остается всего девять дней. ЦСКА пропускает еврокубковый сезон, поэтому все силы будут брошены клубом на достижение результата в чемпионате России.

В течение месяца красно-синим предстоят встречи с «Локомотивом», «Динамо» и «Зенитом» — наличие Влашича в этих матчах может серьезно повлиять на итоговый результат и на расклад в турнирной таблице.

«ЦСКА после прихода Максима Мухина и Антона Заболотного больше не планирует трансферов», — в недавнем интервью клубной пресс-службе говорил Евгений Гинер. Потенциальный уход Влашича оставит незакрытой позицию «восьмерки» и лишит команду системообразующего футболиста, который на протяжении трех последних лет стабильно приносил пользу.

Этот шаг поставит под сомнение амбициозную задачу вернуться в зону еврокубков по итогам сезона.

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