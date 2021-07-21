Черчесов вышел из состава технического комитета РФС

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул состав технического комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Черчесов входил в состав техкомитета автоматически, поскольку являлся главным тренером сборной России. Покинув этот пост, он также вышел из техкома. Его место в комитете займет новый главный тренер национальной команды.

Черчесов был отправлен в отставку 8 июля, он возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

После провала на Евро-2020 технический комитет РФС признал работу главного тренера неудовлетворительной, но при этом выразил тренеру доверие.

Технический комитет курирует вопросы научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных званий и почетных спортивных званий и консультирует Исполком (Бюро Исполкома) по указанным вопросам, осуществляет анализ выступления сборных команд Российской Федерации по футболу, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение научно-методическую документацию, в том числе связанную с подготовкой футболистов и обучением тренеров, а так же представляет в Исполком (Бюро Исполкома) на утверждение списки лучших футболистов по итогам спортивного сезона.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин отреагировал на информацию о готовности возглавить сборную России.