Карпин отреагировал на информацию о готовности возглавить сборную России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он готов возглавить сборную России при условии совмещения с работой в клубе.

«Прочитал о том, что выдвинул условие — и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно», — цитирует Карпина «РБ-Спорт».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) выбирает тренера национальной команды из трех кандидатов: наставника молодежной сборной Германии Штефана Кунца, Карпина и бывшего главного тренера казанского «Рубина» Курбана Бердыева.