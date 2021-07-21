Тренер российских гандболисток: норвежки против бикини, а испанки, наоборот, оголяются

Главный тренер женской сборной России по пляжному гандболу Анна Сидоричева высказалась о протесте национальной команды Норвегии против выступлений в бикини. Она отметила, что в каждой стране к этому подходят по-своему. Специалист привела в пример команду Испании, которая обыграла норвежек в матче за третье место на чемпионате Европы – спортсменки этой сборной, напротив, стремятся минимизировать спортивную униформу.

«Мне кажется, просто никто не задумывался, что могут начаться протесты. Приняли, что девочки играют в купальниках – и все. А когда эта история началась, обратились к регламенту. Надо наложить штраф? Надо. Может быть, теперь регламент будет как-то пересмотрен и девочкам – по запросу – разрешат играть в мини-шортах. Но, честно скажу, когда разрешат, Норвегия, наверное, будет не одной страной, которая захочет играть в шортах. Если брать другие страны, ту же Испанию – они, наоборот, еще больше оголяются. Посмотрите фотографии даже с прошедшего чемпионата Европы – они еще больше подворачивают форму и делают из бикини чуть ли не стринги», - рассказала Сидоричева «Газете.Ru».

Сборная Норвегии была оштрафована за то, что отказалась выходить на матч против Испании в бикини. Спортсменки предпочли играть в шортах – по их словам, такая форма намного удобнее и не «сексуализирует» фигуру.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России сочла справедливым наказание норвежским пляжницам.