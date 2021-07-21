Стас Пьеха отреагировал на избиение своего сына женой арбитра Безбородова

Певец Стас Пьеха прокомментировал действия супруги арбитра Владислава Безбородова, которая накануне избила его сына. На видео, которое артист выложил в инстаграме, женщина заявила, что ее дети неприкосновенные, но при этом позволила себе навредить чужому ребенку.

«Это единственный аспект, в котором я полностью согласен с госпожой Безбородовой, избившей моего сына и его бабушку, только с одной поправкой — все дети неприкосновенные! Хочу выразить благодарность Председателю СК — Александру Бастрыкину — за то, что взял ситуацию на личный контроль. Я очень надеюсь, что это дело станет для многих важным уроком. Повторюсь, нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого», — написал Пьеха в Instagram.

Конфликт у ребенка произошел на даче с матерью соседских детей, женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина признавалась на камеру, что схватила Петю за руку и бросила на землю. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Музыкант обратился к юристам.

Стас Пьеха и мать Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. После этого певец продолжает участвовать в воспитании ребенка.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин проконтролирует инцидент с избиением семилетнего сына Стаса Пьехи.