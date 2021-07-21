Бастрыкин проконтролирует инцидент с избиением семилетнего сына Стаса Пьехи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ситуацию с избиением сына Стаса Пьехи в Ленинградской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение ведомства.

Известно, что Бастрыкин поручил «при наличии оснований» возбудить дело об избиении семилетнего Пети.

Сейчас ребенок госпитализирован. По словам матери, Петя в сознании, ему предстоят множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и др.

Конфликт у ребенка произошел на даче с матерью соседских детей, женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина признавалась на камеру, что схватила Петю за руку и бросила на землю. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Музыкант обратился к юристам.

Стас Пьеха и мать Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. После этого певец продолжает участвовать в воспитании ребенка.