Капризов получил крупное предложение от ЦСКА

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн заявил, что московский ЦСКА предложил контракт форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кириллу Капризову.

«Источники подтверждают, что у Кирилла Капризова есть предложение от ЦСКА. Так что будет интересно, как теперь все повернется», — написал Лебрюн в материале.

Инсайдер отметил, что информацию о предложении можно расценивать как рычаг воздействия на переговоры с «Миннесотой» по новому контракту россиянина, однако нападающий действительно получил серьезное предложение из КХЛ.

Лебрюн добавил, что разногласия между руководством «Миннесоты» и представителями Капризова сводятся к сроку контракта.

«Миннесота» предлагает восьмилетнюю сделку, в то время как лагерь игрока выразил желание заключить трехлетнюю», — написал журналист.

Еще одной причиной, по которой Капризов еще не подписал контракт с «Уайлд», является отсутствия решения НХЛ по участию хоккеистов в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Если по какой-либо причине НХЛ не закроет сделку с МОК о поездке в Пекин (это решение должно быть принято в ближайшее время), вопрос будет в том, захочет ли Капризов подписаться в КХЛ, чтобы снова сыграть за сборную России на Олимпиаде, как и в 2018 году», — написал инсайдер.

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекает летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал о переговорах с Капризовым.