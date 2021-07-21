Кержаков хотел уйти из «Зенита» после назначения Семака на пост тренера

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что хотел уйти из клуба, когда на пост главного тренера пришел Сергей Семак, передает Sports.ru.

«Я думал об уходе в 2018-м, когда вместо Манчини пришел Семак. У меня оставался год контракта, в команде были Лунев и Лодыгин, так что думал об аренде, а уже через год — о полноценном уходе. Потом ушел Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну а потом ситуация изменилась», — сказал Кержаков.

В составе «Зенита» Кержаков стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок России, а также четыре раза становился обладателем Суперкубка России.

17 июля сине-бело-голубые стали обладателя Суперкубка России, разгромив московский «Локомотив» со счетом 3:0. В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Ранее Кержаков рассказал, что раньше он мог ночью «погудеть» перед тренировкой.