У гендиректора «Милана» диагностирован рак

Генеральный директор итальянского «Милана» Иван Газидис рассказал о том, что у него диагностирован рак горла, передает сайт клуба.

«Никогда не бывает хорошего времени для диагностирования рака. Но, к счастью, у меня излечимая форма. В моем распоряжении медицинский уход мирового уровня, меня поддерживают близкие и все в клубе. На основании медицинских консультаций я уверен, что опухоль будет успешно вылечена, и я полностью восстановлюсь», — сказал Газидис.

В прошлом сезоне итальянской Серии А «Милан» занял второе место, отстав от «Интера» на 12 очков. Следующий сезон чемпионата Италии начнется 22 августа.

Газидис занимает пост генерального директора черно-красных с 1 декабря 2018 года. До этого он был исполнительным директором лондонского «Арсенала».

Ранее Сара Карбонеро, супруга бывшего вратаря мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса, была прооперирована в одной из мадридских клиник. У нее был диагностирован рецидив рака яичников.