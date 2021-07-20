Экс-тренер «Зенита» заставил футболистов «Наполи» состязаться в перетягивании каната

Бывший главный тренер петербургского «Зенита», а ныне наставник итальянского «Наполи» Лучано Спеллетти разделил команду на две группы и заставил участвовать в перетягивании каната во время тренировки.

В победную группу вошли Марио Руи, Виктор Осимхен, Эльджиф Эльмас и Маттео Политано.

С «Зенитом» Спалетти стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он тренировал «Рому», «Удинезе», «Анкону», «Венецию», «Сампдорию» и «Эмполи», а последним его клубом был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 год.

1 июля Спалетти сменил Дженнаро Гаттузо, который покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушел в «Фиорентину».

В прошедшем сезоне Серии А неаполитанцы заняли пятое место, набрав 77 очков. В последнем туре они уступили четвертую строчку, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов, туринскому «Ювентусу».

Новый сезон в Серии А стартует 21 августа. «Наполи» в 1-м туре сыграет с «Венецией».

Ранее сообщалось, что клуб итальянской Серии А «Аталанта» рассматривает нападающего «Сассуоло» Жереми Бога на замену словенцу Йосипу Иличичу.