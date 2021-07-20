Вратарь сборной РФ по пляжному гандболу поддержала наказание норвежкам за отказ от бикини

Наказание женской сборной Норвегии по пляжному гандболу за отказ от выступления в бикини на чемпионате Европы является правильным, поскольку форма предусмотрена регламентом Международной федерации гандбола. Такое мнение выразила вратарь сборной России Анна Верещак.

«На мой взгляд, пляжный гандбол - это зрелищный вид спорта, это в своем роде шоу, где можно посмотреть и полюбоваться на спортивную форму игроков. Да, не все мы имеем модельную фигуру, но вес не зависит от спортивных возможностей. Ты можешь быть пухленьким, но бегать так, что никто не обратит внимание на фигуру. Я считаю наказание правильным, так как форма установлена правилами федерации, так же, как и в других видах спорта. В плане удобства - это правильно и эргономично сшитая форма», - сказала Верещак «Газете.Ru».

Норвежская команда была оштрафована за то, что вышла в спортивных шортах на матч за третье место против Испании. Девушки аргументировали свое решение тем, что бикини крайне неудобны во время менструации, а также чрезмерно сексуализируют внешность. Президент Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио заявил, что организация не будет оспаривать штраф, однако надеется, что до чемпионата мира, который состоится летом 2022 года, будут приняты изменения в регламент, которые позволят спортсменкам выбирать более удобную для них форму.

Ранее чемпионка Универсиады-2013 по пляжному волейболу Евгения Уколова призвала не принуждать спортсменок выступать в бикини.