Российский футболист: в Голландии считается, что среди русских много расизма и дискриминации

Форвард голландского «Дово Венендал» и юношеской сборной России Лион Калентьев поделился мнением об отношении к России в Нидерландах.

«В Нидерландах считается, что среди русских очень много расизма и дискриминации. Я объясняю, что это уже не так, как, возможно, могло быть раньше. Стараюсь позитивно о России говорить с европейцами.

Также часто спрашивают про Путина, нравится ли он мне. Мне сложно тут что-то сказать. Новости о России узнаю, когда к родителям приезжаю, потому что там всегда и русский телевизор, и разговоры на русском. Для меня это маленькая Россия в Голландии», – приводит слова футболиста Sports.ru.

21-летний Калентьев воспитанник роттердамского «Фейеноорда». В прошлом году игрок дебютировал во взрослом футболе во второй голландской лиге, а сейчас перешел в клуб третьего дивизиона «Дово Венендал».

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита», казанского «Рубина», а ныне спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о будущем главном тренере национальной команды.