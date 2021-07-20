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Чемпионка по пляжному волейболу призвала не принуждать спортсменок играть в бикини

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Reuters

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу была оштрафована за отказ выступать в бикини на чемпионате Европы. По мнению известной российской спортсменки, чемпионки Универсиады-2013 по пляжному волейболу и участницы Олимпиады-2012 в Лондоне Евгении Уколовой, атлеты должны иметь возможность выбирать, в чем им выступать.

«Мне кажется, что, когда ты находишься на площадке, у тебя хватает разных факторов стресса. Поэтому, конечно, спортсмен с точки зрения униформы должен находиться в максимально кофмортной для него обстановке. Каждый человек имеет на это право, тем более, если это касается результата. Если ты понимаешь, что та или иная форма доставляет тебе неудобство, то почему бы не изменить формат и не сделать нахождение на площадке более комфортным?» — сказала Уколова «Газете.Ru».

Норвежские гандболистки аргументировали свой отказ. Они заявили, что бикини крайне неудобны во время менструации, а также чрезмерно сексуализируют внешность. Уколова призвала не забывать о болельщиках, среди которых есть и такие, кому доставляет эстетическое удовольствие внешний вид спортсменок. Говоря о физиологии, она отметила, что профессиональные спортсменки находят способы справиться с подобной проблемой.

«Мы понимаем, что у людей, которые приходят посмотреть на спортивное мероприятие, может быть абсолютно разная мотивация. Согласитесь, кто-то фанатеет и разбирается во всех деталей, ему хочется, может, получить какую-то новую информацию. Такой человек хорошо ориентируется в том, на что приходит смотреть, и хочет увидеть именно то, зачем пришел. Кто-то идет приятно провести время. Всеми движут разные факторы. Наверное, нельзя исключать, что, когда красивые, подтянутые и спортивно сложенные девушки играют в бикини, кому-то это доставляет в том числе и эстетическое удовольствие. Нельзя отрицать, что такие люди есть. Но мне кажется, будешь ты играть в шортах или в бикини, если они хотят посмотреть, как ты выглядишь и двигаешься, насколько атлетично твое тело, их все равно это не остановит.

Что касается физиологических особенностей женского организма, спортсменки адаптируются, это дело привычки. Если раньше был дефицит всего и выбирать было особо не из чего, тех же бикини было всего две модели, то сейчас рынок настолько переполнен разными вариантами, что можно подобрать для себя именно то, в чем будет комфортно», — подчеркнула Уколова.

Волейболистка полагает, что право выбора униформы должно быть узаконено. Уколова убеждена, что регламент соревнований не должен сковывать спортсменок подобными ограничениями.

«Официально разрешить выбирать удобную форму имеет смысл. У каждого должен быть выбор, нельзя принуждать к чему-то. И когда речь идет о спорте, люди, прежде всего, выходят на площадку, чтобы показать результат, прийти к медалям. И если они понимают, что это их сковывает и мешает им, то, конечно, правила должны позволять поменять форму, чтобы в рамках регламента спортсменки не сталкивались с ограничениями», — заключила Евгения Уколова.

Ранее президент Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио выразил надежду, что Международная федерация гандбола разрешит спортсменкам выступать не в бикини.

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