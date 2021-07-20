Черданцев: большинство камер на дорогах Москвы — это чистая коммерция и больше ничего

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, рассуждая о ситуации с 18-летней Башкировой, которая сбила насмерть двух детей на пешеходном переходе, высказался об эффективности дорожных камер, а также предложил пути решения с аварийностью на дорогах.

«Когда говорят о снижении порога штрафуемой скорости — это все ерунда. Башкирова скоростной режим не нарушала. Тем более, когда речь идет о трассах, многополосных проспектах, разделенных к тому же барьером, где вообще нет пешеходных переходов.

Это чисто бизнес. И все прекрасно понимают, что большинство камер на скорость в той же Москве — это чистая коммерция и больше ничего. Безопасность движения — это другое. Камеры скорости — да. Но не на третьем транспортном кольце. Они там вообще не нужны никому кроме тех, кто зарабатывает на них деньги. Камеры нужны в спальных районах, на дорогах с однополосным движением, на дублерах и т. д. Там, где ходят пешеходы. И где машины летают 60-80 км/ч, как у нас на дублере Комсомольского проспекта, когда прямо жалеешь, что нет мигалки и жезла, чтобы догнать такого придурка и засунуть ему (ей) жезл в выхлопную трубу. Необязательно автомобильную. А с телефонами за рулем нужно решать. Причем жестко. Возьмите пример Парижа.

А еще нужно как-то регламентировать возможность использования автомобиля неопытными водителями. Не знаю, как, но одно дело, когда человек 20 лет за рулем, а другое — два месяца. Ну не могут такие водители иметь равные права на дороге и равную ответственность…» — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Ранее Георгий Черданцев прокомментировал трагедию, в которой 19-летняя Валерия Башкирова на пешеходном переходе насмерть сбила двух детей.